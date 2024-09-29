Избившую русскоговорящего ученика в Ташкенте преподавательницу оштрафовали

Суд в Ташкенте оштрафовал учительницу Озоду Равшанову, которая избила ученика шестого класса за просьбу вести урок на русском языке. Об этом сообщило издание gazeta.uz .

Под конвоем педагога отвезли из спецприемника в суд. Она уже отбыла семь суток ареста за грубое сопротивление Национальной гвардии и наряду ППС, а также избиение заместителя директора школы, в которой учится ее дочь.

Педагога признали виновной по статьям «Умышленное причинение легкого телесного повреждения» и «Оскорбление». Ее оштрафовали на 6,8 миллиона сумов (примерно 50 тысяч рублей).

Ранее в Сети распространили видео, на котором шестиклассник из русскоязычного класса школы № 188 в Ташкенте попросил педагога вести урок на родном для него языке, однако в ответ учительница поколотила его. МИД России в связи с ситуацией делал представление послу Узбекистана.