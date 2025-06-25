В Финляндии объяснили, зачем Зеленский надел костюм на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Гааге в черном костюме. Как отметил финский журналист и фотограф Сами Саллинен в беседе с газетой Iltalehti , это стало ответом президента на унижение во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Скорее всего, [киевский режим] хочет показать, что Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в этой ситуации», — заявил публицист.

По мнению Саллинена, Зеленский может считать саммит более важным, чем неудачный визит в Вашингтон. Приезд в черном костюме стал уступкой в адрес США, ведь в последнее время украинскую сторону обсуждают не в лучшем ключе. Кроме того, как отметил RT, Трамп ранее заявил об очень сложной ситуации для украинского лидера.

Саммит НАТО начался накануне в Гааге. Зеленский на встрече уже успел напугать блок «военными операциями России», которые якобы страна собирается провести на территории государств альянса.