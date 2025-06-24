Президент Украины Владимир Зеленский начал пугать НАТО «военными операциями России», которые та якобы собирается провести на территории стран альянса. Об этом глава государства заявил на саммите блока в Нидерландах.

«Россия планирует новые военные операции на территории НАТО», — сказал Зеленский.

При этом он по традиции не привел никаких доказательств своим утверждениям.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее раскрыл истинную причину роста оборонных расходов НАТО. По его словам, страны альянса делают это не ради США и американского лидера Дональда Трампа, а для собственной безопасности.

Мерц призвал ФРГ взять на себя больше ответственности на фоне якобы угроз с российской стороны и заявил, что с этой страной нужно говорить с позиции силы.