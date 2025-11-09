Генсек НАТО Марк Рютте противоречит себе, делая заявления о ядерной угрозе со стороны России и поощряя помощь Украине. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема сообщил об этом в соцсети X .

«Рютте, видимо, обеспокоен ядерной риторикой Москвы <…>. Похоже на то, что он забыл отчитать Министерство обороны Бельгии, заявившее, что якобы может уничтожить Россию ядерным оружием», — заявил он.

По мнению Мема, если Рютте действительно обеспокоен ядерной угрозой, то ему следует прекратить спонсировать Украину и поощрять расширение НАТО. Политик призвал осознать и учесть тот факт, что Россия ведет экзистенциальную войну.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что удары на дальние расстояния заставят Россию остановить СВО. Он возложил ответственность за мирное разрешение конфликта на Кремль.