В МИД Украины назвали условия завершения конфликта с Россией

Сибига: конфликт на Украине закончится при условии давления на Путина

Для завершения вооруженного конфликта надо надавить на президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X .

«Война закончится, когда мы лишим Россию доходов от поставок энергоносителей, подорвем ее военную машину ударами на дальние расстояния и лишим Путина иллюзии», — написал украинский министр.

Международное давление, по словам Сибиги, должно заставить президента России остановиться.

После удара российских войск в ночь на субботу президент Украины Владимир Зеленский потребовал распространить санкции Запада на всю российскую энергетику. Также он призвал европейских лидеров принять решение по российским замороженным активам.