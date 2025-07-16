В Финляндии неожиданно зазвучало российское радио

Проживающие рядом с границей России жители Финляндии в среду днем неожиданно услышали российские радиостанции. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Причиной такого явления журналисты назвали очень жаркую погоду, которая сейчас наблюдается в стране.

«Жара вызвала странное явление на восточной границе — по радио стали слышать русский язык. <…> Именно поэтому радиоволны распространились так далеко», — говорится в материале.

В Лаппеенранте, недалеко от границы, в автомобилях ловили сигналы восьми российских радиостанций. Менеджер сетевой компании Digita Яни Саари заявил, что в атмосфере образовались слои с разной температурой, что позволило радиосигналам распространяться на сотни километров.

Ранее стало известно, что из-за отсутствия российских туристов на востоке Финляндии стали закрываться многие заведения. Чтобы спасти бизнес, предприниматели пытаются привлечь отдыхающих из Центральной Европы.