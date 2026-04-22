В Финляндии назвали партнерство с США глупой ошибкой

«Мы просто чертовски глупы, решив присоединиться к лузеру во второй раз подряд. Честно говоря, в 1941 году у нас действительно не было выбора, но теперь, когда не было необходимости делать его <…> Как же мы глупы!» — заявил он.

Так он отреагировал на решение США приостановить поставки оружия Финляндии из-за нехватки вооружений у Америки на фоне конфликта с Ираном.

До этого Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация США предупредила европейские государства о возможных перебоях в поставках военной помощи из-за необходимости в первую очередь закрывать собственные нужды на фоне конфликта с Ираном. Задержки могут коснуться ряда стран Европы, включая государства Прибалтики и Скандинавии.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что европейские партнеры США, в том числе Финляндия, не станут терпеть агрессивных заявлений главы Белого дома Дональда Трампа в сторону Ирана. Она отметила, что не приемлет такую риторику и скрытую за ней угрозу.