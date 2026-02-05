В Финляндии испугались применения термина «статья 5» к Украине
Politico: Финляндия призвала США не использовать термин «статья 5» к Украине
Финляндию не устроило, что США использует термин «статья 5» при описании будущих гарантий безопасности для Украины. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщила газета Politico.
По словам собеседников агентства, в своей телеграмме в Госдеп финны призвали американских чиновников не описывать будущие обязательства по обеспечению безопасности послевоенной Украины как «подобные статье 5».
Просьба связана с тем, что использование термина способно подорвать положение о взаимной обороне, которое лежит в основании альянса.
Также финская сторона отметила обеспокоенность в ряде кругов относительно терминологии, применявшейся во время российско-украинских переговоров.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предостерегла от любых предположений о гарантиях безопасности, сопоставимых со статьей 5. В документе привели и ее слова о важности формирования «защитного барьера» между блоком и гарантиями безопасности для Украины.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что самыми сложными темами для Киева остаются вопросы границ и гарантий безопасности. При этом он оценил начало переговоров в Абу-Даби как позитивный шаг к миру.