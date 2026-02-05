В Финляндии испугались применения термина «статья 5» к Украине

Финляндию не устроило, что США использует термин «статья 5» при описании будущих гарантий безопасности для Украины. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщила газета Politico .

По словам собеседников агентства, в своей телеграмме в Госдеп финны призвали американских чиновников не описывать будущие обязательства по обеспечению безопасности послевоенной Украины как «подобные статье 5».

Просьба связана с тем, что использование термина способно подорвать положение о взаимной обороне, которое лежит в основании альянса.

Также финская сторона отметила обеспокоенность в ряде кругов относительно терминологии, применявшейся во время российско-украинских переговоров.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предостерегла от любых предположений о гарантиях безопасности, сопоставимых со статьей 5. В документе привели и ее слова о важности формирования «защитного барьера» между блоком и гарантиями безопасности для Украины.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что самыми сложными темами для Киева остаются вопросы границ и гарантий безопасности. При этом он оценил начало переговоров в Абу-Даби как позитивный шаг к миру.