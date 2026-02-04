Рубио назвал самые сложные темы в переговорах по Украине

Рубио: факт переговоров в Абу-Даби сам по себе является хорошей новостью

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры в Абу-Даби — это уже позитивный шаг. Об это сообщило РИА «Новости» .

«Что касается переговоров там — сегодня и завтра — в Абу-Даби, хорошая новость заключается в том, что впервые за очень долгое время технические военные группы и с украинской, и с российской стороны проводят встречу», — сказал Рубио.

Он обратил внимание, что вопросы границ и гарантий безопасности для Украины остаются самыми сложными на переговорах.

В Абу-Даби 23–24 января состоялись первые переговоры трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины. Во время встречи стороны проработали разные треки и форматы для достижения мира. Дипломаты договорились, что продолжат раунд переговоров 5 февраля.