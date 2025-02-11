В Финляндии допустили открытие нового фронта против России

Профессор Малинен: в Балтийском море может произойти эскалация против России

Запад может спровоцировать новый военный конфликт против России в Северной Европе и Балтийском море. Об этом профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил в соцсети Х.

«Существует множество признаков того, что следующая значительная эскалация против России может произойти в странах Северной Европы, включая Балтийское море», — подчеркнул он.

В связи с этим профессор считает, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск должны в ближайшее время провести аудит НАТО.

Газета Politico ранее сообщила, что в Евросоюзе начали готовиться к масштабной операции по захвату входящих в якобы российских танкеров в Балтийском море. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия сделает все для предотвращения захвата кораблей.