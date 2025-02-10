Евросоюз приготовился к захвату российских танкеров на Балтике

Politico: ЕС готовится к захвату связанных с РФ танкеров на Балтике

Евросоюз начал подготоку к масштабной операции по захвату входящих в якобы российский «теневой фронт» танкеров в Балтийском море. Об этом сообщила газета Politico .

По информации источника издания, для этого имеющие выход к морю страны-участницы сообщества разрабатывают специальные юридические меры.

Представители ЕС объяснили, что новое законодательство позволит задерживать суда из-за «ущерба», который они способны нанести окружающей среде.

Также захват танкеров станет возможен якобы в случае повреждений подводных кабелей и другой критически важной инфраструктуры в Балтийском море.

Кроме того, Эстония и Литва планируют создать перечень «надежных» морских страховщиков. Согласно новым правилам, судну разрешат пройти через Балтийское море, если оно застраховано компанией, входящей в этот список.

Ранее Евросоюз предложил усилить санкции против российской авиации.