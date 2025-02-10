Евросоюз приготовился к захвату российских танкеров на Балтике
Politico: ЕС готовится к захвату связанных с РФ танкеров на Балтике
Евросоюз начал подготоку к масштабной операции по захвату входящих в якобы российский «теневой фронт» танкеров в Балтийском море. Об этом сообщила газета Politico.
По информации источника издания, для этого имеющие выход к морю страны-участницы сообщества разрабатывают специальные юридические меры.
Представители ЕС объяснили, что новое законодательство позволит задерживать суда из-за «ущерба», который они способны нанести окружающей среде.
Также захват танкеров станет возможен якобы в случае повреждений подводных кабелей и другой критически важной инфраструктуры в Балтийском море.
Кроме того, Эстония и Литва планируют создать перечень «надежных» морских страховщиков. Согласно новым правилам, судну разрешат пройти через Балтийское море, если оно застраховано компанией, входящей в этот список.
Ранее Евросоюз предложил усилить санкции против российской авиации.