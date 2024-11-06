В ФБР обвинили Россию в угрозах минирования участков в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило Россию в якобы рассылке сообщений об угрозах взрывов на избирательных участках в США. Об этом заявили на сайте бюро.

«ФБР известно об угрозах взрыва на избирательных участках в нескольких штатах, многие из которых, по-видимому, исходят из российских доменов электронной почты. Ни одна из угроз не была признана достоверной на текущий момент», — указано в заявлении.

До этого ФБР, национальная разведка и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры выпустили совместное заявление о том, что якобы связанные с РФ лица сфабриковали видео о подлоге голосования в штате Джорджия и распространили его в соцсетях. При этом госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил об угрозе президентским выборам, которая якобы имеет «российское происхождение».

Ранее в штате Нью-Йорк полицейские арестовали мужчину, который не смог проголосовать из-за судимости и начал угрожать, обещая «вернуться с пистолетом или сжечь это место».