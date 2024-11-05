«Замышляет недоброе». Джорджия обвинила Россию в препятствии выборам

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер на фоне приостановки голосования в одном из округов заявил, что есть прямая угроза выборам в его штате. По его словам, эти угрозы имеют якобы «российское происхождение». Об этом сообщил телеканал CNN .

«Похоже, Россия замышляет недоброе и не хочет, чтобы выборы у нас прошли гладко», — сказал Раффенспергер.

Два участка в округе Фултон в Джорджии эвакуировали и закрыли после пяти анонимных сообщений о возможных бомбах. Они не работали примерно 30 минут. При этом ФБР в своем заявлении об этом происшествии не указывала происхождение угроз.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что на избирательных участках пока все честно. Он пришел отдать свой голос на одном из участков в Палм-Бич в штате Флорида вместе с женой. Трамп заявил журналистам, что уверен в своей победе.