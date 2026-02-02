В файлах Эпштейна имя Далай-ламы встретилось не менее 169 раз

Имя Далай-ламы встретилось в переписках финансиста Джеффри Эпштейна не менее 169 раз. Об этом сообщил RT .

Из опубликованных Минюстом США файлов следует, что имя духовного тибетского лидера неоднократно упоминалось в переписках. Также рассекреченные материалы свидетельствуют о встрече финансиста с Далай-ламой.

Ранее среди обнародованных американским Минюстом файлов по делу Эпштейна обнаружили документы с упоминанием сцен ритуального насилия. Один из свидетелей дал показания, что на яхте финансиста якобы расчленяли младенцев, извлекали внутренности и ели фекалии из них.

В том же документе мужчина назвал себя жертвой ритуального жертвоприношения. По словам свидетеля, ему порезали ступни восточной саблей, но никаких шрамов не осталось.

Общий объем опубликованных материалов превысил 3,5 миллиона файлов. Среди них оказались электронные письма, а также снимки и видеозаписи, связанные с расследованием.