В Евросоюзе заявили о готовности к отключению российского газа

Европейский союз готов к отключению поставок газа из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.
Она подчеркнула, что газовые хранилища в Европе заполнены.
Фон дер Ляйен также упомянула о том, что накануне выразила поддержку Австрии и лично канцлеру Карлу Нехаммеру от имени руководства союза в связи с прекращением поставок газа из России в их страну. Письмо от «Газпром экспорта» о перекрытии поставок австрийский нефтегазовый оператор OMV получил 15 ноября.
Ранее в OMV заявили, что компания выиграла суд по спору с «Газпром экспортом». Они намерены взыскать с российской компании присужденные 230 миллионов евро.
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