Действия Украины по трубопроводу «Дружба» являются саботажем. Такую оценку на брифинге дал официальный представитель Кремля Дмитрий Кремля, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы видим понятную и последовательную позицию Венгрии и Словакии, которые отстаивают экономические интересы. И видим саботаж со стороны киевского режима», — заявил он.

С 27 января Венгрия и Словакия перестали получать поставки нефти по трубопроводу из-за остановки транзита со стороны Украины. На этом фоне киевский режим предложил Евросоюзу альтернативу — использовать для прокачки нефти газопровод «Одесса — Броды».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что киевский режим намеренно перекрыл прокачку по «Дружбе», чтобы ударить по бюджетам европейцев и взвинтить цены на бензин. Аналогичной позиции придерживается глава правительства Словакии Роберт Фицо. В ответ они остановили поставки дизеля Украине.