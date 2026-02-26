Саботаж. Действия Украины по «Дружбе» оценили в Кремле
Песков назвал действия киевского режима по трубопроводу «Дружба» саботажем
Действия Украины по трубопроводу «Дружба» являются саботажем. Такую оценку на брифинге дал официальный представитель Кремля Дмитрий Кремля, его слова привело РИА «Новости».
«Мы видим понятную и последовательную позицию Венгрии и Словакии, которые отстаивают экономические интересы. И видим саботаж со стороны киевского режима», — заявил он.
С 27 января Венгрия и Словакия перестали получать поставки нефти по трубопроводу из-за остановки транзита со стороны Украины. На этом фоне киевский режим предложил Евросоюзу альтернативу — использовать для прокачки нефти газопровод «Одесса — Броды».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что киевский режим намеренно перекрыл прокачку по «Дружбе», чтобы ударить по бюджетам европейцев и взвинтить цены на бензин. Аналогичной позиции придерживается глава правительства Словакии Роберт Фицо. В ответ они остановили поставки дизеля Украине.