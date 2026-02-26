Орбан публично призвал Зеленского разблокировать «Дружбу»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Послание он опубликовал в соцсети X.
В нем Орбан назвал политику украинского президента антивенгерской и призвал изменить ее, начав проявлять больше уважения к европейскому государству.
По словам политика, на протяжении четырех лет Зеленский работает над тем, чтобы втянуть Венгрию в конфликт между Украиной и Россией.
«Мы также видим, что Брюссель и венгерская оппозиция координируют усилия по установлению проукраинского правительства в Венгрии», – заявил венгерский премьер.
Также Орбан напомнил, что киевские власти заблокировали нефтепровод «Дружба», который играет ключевую роль для энергоснабжения страны.
«Я призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии», – написал он.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия призвала Зеленского ускорить ремонт «Дружбы».