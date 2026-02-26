Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Послание он опубликовал в соцсети X .

В нем Орбан назвал политику украинского президента антивенгерской и призвал изменить ее, начав проявлять больше уважения к европейскому государству.

По словам политика, на протяжении четырех лет Зеленский работает над тем, чтобы втянуть Венгрию в конфликт между Украиной и Россией.

«Мы также видим, что Брюссель и венгерская оппозиция координируют усилия по установлению проукраинского правительства в Венгрии», – заявил венгерский премьер.

Также Орбан напомнил, что киевские власти заблокировали нефтепровод «Дружба», который играет ключевую роль для энергоснабжения страны.

«Я призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии», – написал он.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия призвала Зеленского ускорить ремонт «Дружбы».