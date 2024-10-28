В Евросоюзе призвали политсилы Грузии к конструктивному диалогу

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к конструктивному диалогу после парламентских выборов. Его заявление опубликовали на сайте Европейской службы внешних действий.

«Конструктивный и инклюзивный диалог по всему политическому спектру сейчас имеет первостепенное значение. В соответствии с выводами Европейского совета от 17 октября ЕС призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции», — заявил Боррель.

Кроме того, Боррель призвал грузинские власти и ЦИК страны расследовать все заявления о нарушениях на выборах.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламентские выборы «тотально сфальсифицированными», отказавшись признавать их результаты.

До этого республиканский ЦИК сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов после подсчета данных с 99% участков.