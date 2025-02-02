В Евросоюзе признались в неизбежности восстановления отношений с Россией

Европа хорошо осознает, что ей придется восстановить отношения с Россией. Об этом газете El Diario заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Все мы осознаем, что, когда наступит мир, у Европы останется очень протяженная граница с Россией. Нам нужно будет восстанавливать с ней отношения», — сказал он.

По мнению главы испанского МИД, процесс восстановления отношений между Россией и Евросоюзом должен основываться на условиях взаимного уважения и суверенного равенства государств.

Президент России Владимир Путин отмечал, что его американский коллега Дональд Трамп быстро наведет порядок в отношении с европейскими политиками. Глава государства подчеркивал, что они «встанут у ноги своего хозяина и будут нежно помахивать хвостом».

Ранее западные СМИ назвали крайне уязвимое место Евросоюза перед Россией.