Страны Евросоюза нуждаются в поставках газа из России. Президент РФ Владимир Путин об этом знает, сообщило итальянское издание Il Sussidiario.

«Общее и стратегическое соглашение между Россией и Европой было бы полезно для обеих сторон. Мы сделали вид, что забыли об этом, но когда мы расплачиваемся по счетам, мы это понимаем», — подчеркнули в публикации.

Авторы статьи отметили, что возобновить поставки голубого топлива из России в европейские страны будет непросто. Это связано с пострадавшей инфраструктурой после подрыва «Северных потоков».

В издании напомнили, что прекращение транзита газа через территорию Украины больший урон нанесло Евросоюзу и Киеву, но не России.

Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января 2025 года. Позже Венгрия и Словакия потребовали от украинских властей разрешить ситуацию с транзитом газа и забыть о членстве республики в НАТО.