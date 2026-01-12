В Европе возможный захват США Гренландии назвали концом НАТО

Возможный военный захват Гренландии Соединенными Штатами погубит Североатлантический альянс. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на полях конференции по безопасности в Швеции в беседе с Reuters .

«Это будет конец НАТО, но и среди людей это будет иметь очень, очень негативные последствия», — сказал он.

Ранее стало известно, что министр обороны Швеции Пол Йонсон негативно отозвался о заявлениях американского президента Дональда Трампа относительно Гренландии. По его словам, угрозы главы США приводят к неспокойной ситуации и неопределенности в НАТО.

Незадолго до этого Трамп заявил, что рано или поздно Гренландия все равно перейдет под контроль Соединенных Штатов.