В Европе цены на электричество упали до отрицательных значений

В некоторых странах Европы цены на электроэнергию упали до отрицательных значений из-за увеличения объемов генерации солнечной энергии. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным европейского энергетического рынка EpexSpot SE, дневная электроэнергия с 13:00 до 14:00 в Германии торговалась на уровне -17,73 евро за мегаватт-час. Также ниже нуля упали цены в Нидерландах и Бельгии.

Отрицательные цены все чаще появляются по всей Европе, так как сеть все больше наполняют возобновляемые источники энергии, а произведенная электроэнергия превышает потребление.

Авторы статьи отметили, что отрицательные цены вызывают беспокойство у инвесторов из-за потенциально снижения прибыли, в то время как для потребителей являются преимуществом.

В странах Балтии ситуация разворачивается иначе. По данным эстонского телеканала ERR, цены на электроэнергию в Эстонии выросли в несколько раз. После отключения от БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) цена на электричество в Финляндии была в 60 раз ниже.