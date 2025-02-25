Цены на электричество в Прибалтике обогнали финские в 60 раз

ERR: Прибалтика столкнулась со скачком цен на электричество и отключениями

Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ. Этот политический шаг обернулся перебоями со светом и резким подорожанием электричества, сообщила эстонская гостелерадиокомпания ERR .

Из электрического кольца Белоруссии и России вышли Эстония, Латвия и Литва. Это привело к повышению среднесуточной биржевой цены минимум до 10 центов за киловатт в час. Для сравнения, в Финляндии электроэнергия в 60 раз дешевле.

Местные жители пожаловались также на перебои с подачей света. Однако прибалтийские операторы отказались признавать связь неполадок и роста цен с выходом из БРЭЛЛ. Они объяснили это похолоданием и подорожанием газа.

Прибалтика отключилась от БРЭЛЛ в начале февраля. К середине месяца цены на электричество побили рекорд 2025 года. Литовские энергетики начали демонтировать опоры ЛЭП на границе с Калининградской областью.