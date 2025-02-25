Цены на электричество в Прибалтике обогнали финские в 60 раз

Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ. Этот политический шаг обернулся перебоями со светом и резким подорожанием электричества, сообщила эстонская гостелерадиокомпания ERR.
Из электрического кольца Белоруссии и России вышли Эстония, Латвия и Литва. Это привело к повышению среднесуточной биржевой цены минимум до 10 центов за киловатт в час. Для сравнения, в Финляндии электроэнергия в 60 раз дешевле.
Местные жители пожаловались также на перебои с подачей света. Однако прибалтийские операторы отказались признавать связь неполадок и роста цен с выходом из БРЭЛЛ. Они объяснили это похолоданием и подорожанием газа.