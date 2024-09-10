Путин назвал цели командно-штабных учений «Океан-2024»

Путин объявил о применении высокоточного оружия на учениях «Океан-2024»

Российские военные в ходе командно-штабных учений «Океан-2024» отработают применение высокоточного оружия и других современных образцов вооружений. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе видеоконференции во время старта маневров.

Глава государства подчеркнул, что главной целью учений станет проверка ключевых моментов готовности органов управлений, частей и соединений Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, а также слаженность их действий.

«Будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружений, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО», — объявил Путин.

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что учения «Океан-2024» проводятся совместно с Китаем. Маневры пройдут в два этапа и завершатся 16 сентября.

«В учении задействовано более 90 тысяч военнослужащих, свыше 400 кораблей и судов, 125 летательных аппаратов, более 7,5 тысячи единиц вооружения и техники, в том числе от Народно-освободительной армии Китая — три корабля, одно судно, 15 самолетов», — перечислил адмирал.

Моисеев подчеркнул, что в ходе учений объединенные силы Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии выступят против Северного флота, который получил роль противника.

Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

В Минобороны заявили, что арктическая группировка Северного флота в рамках первого этапа учений «Океан-2024» отработает защиту побережья Северного Ледовитого океана. Военные должны обеспечить безопасность объектов, а также изолировать территории, которую занял противник.