Стрельбы противокорабельными ракетами «Оникс» проведут на учениях «Океан-2024»

Оснащенный противокорабельными ракетами «Оникс» комплекс «Бастион» бригады Кольской флотилии Северного флота развернули на побережье Баренцева моря в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ракетный дивизион уже развернул пусковые установки для проведения стрельбы по надводным целям.

Противокорабельные ракеты «Оникс» способны создать в Арктике зоны ограничения для доступа и маневров противника, а также обеспечивают защиту береговой линии на протяжении более 600 километров. Благодаря своей скорости ракеты невидимы для современных систем ПРО и способны вывести из строя любой корабль на расстоянии в несколько сотен километров.

Учения «Океан-2024» проходят под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

В маневрах задействовали более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 личного состава. Также к учениям присоединилась Народно-освободительная армия Китая, которая прислала три корабля, одно судно, 15 самолетов.

Об использовании в рамках учений «Океан-2024» современных образцов высокоточного оружия объявил президент России Владимир Путин во время старта маневров. Глава государства подчеркнул, что их главной целью станет проверка готовности командования ВМФ и ВКС России к противостоянию с крупными силами противника. Учения продлятся до 16 сентября.