Меркель объяснила, почему Германия годами закупала газ из России

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель назвала поставки российского газа в Германию давней традицией. С таким заявлением она выступила в эфире французского телеканала France 2 .

По словам Меркель, речь идет об «уже очень давней традиции». Такие поставки, отметила политик, велись еще со времен холодной войны. Газ продолжал поступать в Германию все время пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера.

Она вновь заявила, что не считает закупку газа у России ошибкой. Экс-канцлер пояснила, что энергоресурс поступал в Германию по хорошей цене, а сделка приносила выгоду обеим сторонам.

Меркель столкнулась с критикой после того, как покинула пост канцлера Германии. Ее активно осуждали за усиление зависимости ФРГ от поставок российского газа. Критики были недовольны и постройкой двух газопроводов, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». При этом договор о строительстве первого газопровода подписал еще ее предшественник на посту канцлера Герхард Шредер.

В интервью Der Spiegel Меркель говорила, что в немецком обществе запроса на разрыв контракта по газу с Россией не было. Такой шаг, по ее словам, не поддержала бы и тяжелая промышленность страны.

Уже в ноябре 2024 года Меркель вновь заявила, что не жалеет о поддержке строительства «Северного потока — 2».