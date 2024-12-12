Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель своими словами о выгоде прошлых поставок газа из России могла проверить мнение людей на возобновление этих поставок в будущем. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА «Новости» .

На фоне этого он назвал кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца прагматичным.

«Хорошая черта Мерца — прагматизм. Если он понимает, что другого пути нет, он быстро меняет подход», — сказал Нимайер.

По его словам, рационализм политика может привести к тому, что тот забудет об обещаниях украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и начнет строить другие отношения с Россией.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах поставит Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он отметил, что обучение военных ВСУ займет не меньше четырех месяцев, к тому времени президентом США уже станет Дональд Трамп.

Политик призвал будущую администрацию Белого дома вместе решать вопрос о поставках оружия Украине.