Заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о том, что Россия якобы не готова к компромиссам в переговорах по Украине, не соответствовали действительности. Об этом написало итальянское издание L’Antidiplomatico .

Авторы публикации заявили, что европейские политики и чиновники использовали тему мирных переговоров как инструмент воздействия, а не как путь к урегулированию.

«Конечно, „варвар с Востока“ не может согласиться на „компромисс“, как уверяют евробюрократы, которые по-прежнему используют мирные переговоры лишь для того, чтобы дать передышку нацистскому режиму в Киеве и вооружить его для возобновления конфликта», — отметили в статье.

По мнению автора, интервью Драгоне газете Corriere della Sera стало очередным примером антироссийской истерии, которую поддержали воинственно настроенные европейские СМИ. Издание также осудило слова Драгоне о якобы нежелании России идти на компромисс, назвав такую оценку необоснованной.

Ранее председатель военного комитета НАТО анонсировал подготовку альянса к военным учениям и тренировкам в Арктике в ближайшие месяцы.