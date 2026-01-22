НАТО проведет военные учения в Арктике

НАТО готовится к военным учениям и тренировкам в Арктике в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«Мы также обсудили Арктику, без сомнения, регион стратегического значения для НАТО, где у нас в следующие месяцы запланированы военные учения и тренировочная активность», — сказал председатель военного комитета на пресс-конференции.

Трансляцию вел официальный сайт альянса.

При этом совсем недавно издание Politico со ссылкой на представителя альянса писало, что на данный момент НАТО не планирует проводить учения в Гренландии и развертывать полноценную миссию в Арктике.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент высмеял Эммануэля Макрона за идею провести учения НАТО в Гренландии. Он посоветовал французскому лидеру сосредоточиться на благополучии своего народа.