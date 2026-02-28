Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал НАТО вернуться к своим границам 1997 года. Об этом политик сообщил в беседе с РИА «Новости» .

«Для достижения реального мира с Россией НАТО необходимо вернуться к своим границам 1997 года, и, таким образом, Россия больше не будет воспринимать это как угрозу своей национальной безопасности», — пояснил Мема.

Он подчеркнул, что альянсу нет причин продолжать расширяться, и он должен уважать историческое соглашение не расширяться «ни на дюйм в восточном направлении».

Политик также отметил, что угрозы Финляндии со стороны России никогда не исходило, даже после вступления страны в НАТО.

Ранее Мема заявлял, что антироссийские действия альянса могут спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике. Он также назвал неудачную попытку расширения альянса на территории Украины самым большим историческим унижением НАТО.