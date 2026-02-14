Мема: действия НАТО против России приведут к открытию новых фронтов в Прибалтике

Североатлантический альянс может спровоцировать своими действиями вооруженный конфликт в Прибалтике. Об этом заявил в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он напомнил, что российские военные уже воюют со всеми натовскими силами одновременно на Украине. Западные страны передали ВСУ лучшее оружие, но и этого оказалось недостаточно, чтобы остановить наступление армии России.

Мема назвал это самым большим историческим унижением, которое альянс когда-либо терпел, причем оно продолжается и сейчас.

«НАТО хотел расшириться на территории Украины, но потерпел неудачу. На их месте я бы не спал по ночам спокойно, так как вскоре могут открыться новые фронты в Прибалтике», — написал он.

Если только лидеры ЕС не одумаются и не перейдут к политике деэскалации.

Ранее в США сообщили, что Польша и Литва планируют создать полигон рядом с Калининградской областью. Тем самым они превратят Сувалкский коридор в форпост НАТО.