Глава евродипломатии Кая Каллас подталкивает Европу к войне с Россией. Такое заявление в соцсети Х сделал французский политик Флориан Филиппо.

«Признанное всеми ничтожество ведет нас к войне с Россией», — написал француз.

Политик указал, что антироссийская политика Каллас может не только привести к конфликту, но и обходится Евросоюзу в огромные деньги.

Ранее интеллект Каллас, которая предложила ради предотвращения третьей мировой войны нанести стратегическое поражение стране с самым большим ядерным арсеналом, невысоко оценил ирландский журналист Чей Боуз. Он назвал ее самой глупой женщиной в Европе.

Ранее на встрече лидеров Евросоюза глава евродипломатии предложила выделить Украине 40 миллиардов евро, а когда Франция и Италия ее не поддержали, призвала передать хотя бы два миллиона снарядов за пять миллиардов евро.