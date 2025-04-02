«Признанное ничтожество». Каллас обвинили в развязывании войны с Россией
Политик Филиппо: Каллас ведет Европу к войне с Россией
Глава евродипломатии Кая Каллас подталкивает Европу к войне с Россией. Такое заявление в соцсети Х сделал французский политик Флориан Филиппо.
«Признанное всеми ничтожество ведет нас к войне с Россией», — написал француз.
Политик указал, что антироссийская политика Каллас может не только привести к конфликту, но и обходится Евросоюзу в огромные деньги.
Ранее интеллект Каллас, которая предложила ради предотвращения третьей мировой войны нанести стратегическое поражение стране с самым большим ядерным арсеналом, невысоко оценил ирландский журналист Чей Боуз. Он назвал ее самой глупой женщиной в Европе.
Ранее на встрече лидеров Евросоюза глава евродипломатии предложила выделить Украине 40 миллиардов евро, а когда Франция и Италия ее не поддержали, призвала передать хотя бы два миллиона снарядов за пять миллиардов евро.