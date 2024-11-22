В Европе осознали зону поражения «Орешником»

Запуск новой российской ракеты «Орешник» имеет большую значимость для Европы. Об этом сообщила газета The Guardian .

«Источники в Великобритании и США заявили, что выпущенная по территории Украины ракета была экспериментальной ядерной баллистической ракетой средней дальности, которая имеет теоретическую дальность порядка 5500 километров. Этого хватит, чтобы с юго-запада России достичь любой точки страны», — отметили журналисты.

Научный сотрудник Университета Осло Фабиан Хоффман добавил, что значимость ракеты «Орешник» заключается в ее способности нести нагрузку в виде ядерного боезаряда.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер пообещала, что страна продолжит поддержку Украины, несмотря на пуски «Орешника».

По данным «Военной хроники», «Орешник» способен достичь Британии за 19 минут на скорости порядка 12 250 километров в час.