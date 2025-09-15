В Европе назвали переходом красной черты участие Индии в учениях «Запад-2025»

Индия направила 65 военнослужащих для участия в российско-белорусских учениях «Запад», что, по оценке газеты The Times , стало «переходом красной черты» в глазах Запада. Решение принято на фоне ухудшения отношений Нью-Дели с Вашингтоном.

Среди участников — бойцы Кумаонского полка, одного из известных подразделений индийской армии. Военных разместили на полигоне Мулино в Нижегородской области, примерно в 65 километрах от областного центра и далеко от границ НАТО.

По данным индийской стороны, участие преследует цель укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между странами. Программа предусматривает совместные тренировки, тактические учения и отработку боевых навыков.

Тем временем Польша решила усилить свои рубежи: замминистра обороны Цезарий Томчик заявил о переброске к границам с Россией и Белоруссией около 40 тысяч солдат на фоне маневров «Запад-2025». Он подчеркнул, что Варшава расценивает эти учения как наступательные, а в дополнение польское небо будут прикрывать британские и французские истребители.

В Кремле же настаивают, что учения плановые и не направлены против третьих стран.