В Кремле рассказали об учениях «Запад-2025» с Белоруссией
Песков: учения «Запад-2025» плановые и не направлены против третьих стран
Российско-белорусские военные учения «Запад-2025» носят плановый характер и нацелены на сотрудничество двух стран. Об этом заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».
«И еще раз повторяю, все эти действия не имеют направленности против каких-то третьих стран», — добавил он.
Учения пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил президенту Александру Лукашенко «особыми мерами» из-за маневров, поскольку республика расценивает их как провокацию.
Кроме того, к белорусской границе после падения иностранных беспилотников приблизилась колонна польской военной техники.