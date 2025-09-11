В Кремле рассказали об учениях «Запад-2025» с Белоруссией

Песков: учения «Запад-2025» плановые и не направлены против третьих стран

Российско-белорусские военные учения «Запад-2025» носят плановый характер и нацелены на сотрудничество двух стран. Об этом заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«И еще раз повторяю, все эти действия не имеют направленности против каких-то третьих стран», — добавил он.

Учения пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил президенту Александру Лукашенко «особыми мерами» из-за маневров, поскольку республика расценивает их как провокацию.

Кроме того, к белорусской границе после падения иностранных беспилотников приблизилась колонна польской военной техники.