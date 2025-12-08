В Европе началась паника из-за предупреждения Трампа о мигрантах

Европа кардинально изменится, если не закроет границы для нелегальной миграции. Лидер нидерландской «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс заявил об этом в соцсети X .

Он прокомментировал обновленную Стратегию нацбезопасности США, в которой указаны проблемы, которые создает иммиграционная политика Евросоюза. Среди них утрата национальной идентичности и демографический спад.

«Президент США [Дональд] Трамп говорит правду. Европа стремительно превращается в средневековый континент из-за открытых границ и массовой иммиграции», — сказал Вилдерс.

Лидер «Партии свободы» призвал закрыть границы для нелегальной миграции и принять другие срочные меры. В обратном случае, Европа действительно лишится идентичности.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что подписанная Трампом стратегия шокировала европейских политиков. В ней США рассматривали Европу как потенциально ненадежного союзника.