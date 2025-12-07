Дрессура обезумевших: что США показали Европе и России новой Стратегией

США продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз, чтобы напомнить ему о хозяине. К процессу приложил руку даже Илон Маск. И, что интересно, американцы официально признались, что хотят сменить курс, а новая Стратегия нацбезопасности — тому подтверждение.

Чем Трамп лучше Байдена? Свое мнение по поводу развития отношений между Соединенными Штатами и Европой выразил в мессенджере MAX зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз. Чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка. Даже Маск приложил руку, пожелав ЕС распада. Неплохо! Нам в целом на пользу. Лучше великодержавный прагматизм Трампа, чем глобалистский маразм Байдена», — отметил он. Медведев добавил, что подготовленная нынешней администрацией Белого дома новая Стратегия национальной безопасности США на этом фоне примечательна реальной оценкой современных вызовов.

Оговорюсь, что не стоит преувеличивать значение Стратегии. Важнее, что в головах. Причем не только у непоследовательных вашингтонских начальников, но и у пресловутого «глубинного государства». На этот раз из недр Белого дома вышел любопытный документ.

Стратегию Медведев отнес не просто к очередной кипе надменных дипломатических формул — назвал попыткой развернуть корабль, который шел по инерции и решил сменить курс. «Впервые за многие годы Вашингтон говорит о необходимости налаживать отношения с Россией и восстанавливать „стратегическую стабильность“ в Евразии. Это не язык оборзевшего от денег держиморды, который при Байдене объявил едва ли не крестовый поход против Москвы», — написал политик.

Фото: White House

США послали четкий сигнал По его словам, американцы начали понимать, что играть в супергероя в одиночку слишком дорого, поэтому и сменили тон.

Это совсем не дружеские объятия, но четкий сигнал: США готовы обсуждать архитектуру безопасности, а не только лепить бесконечные и бессмысленные санкции. Вашингтон фактически признает: глобальный мир не держится на одних американских плечах. Слишком весом стал небосвод для страны, рьяно изображавшей из себя атланта.

Медведев предположил, что США ищут тех, кто способен разделить нагрузку. Одной из таких немногих стран является Россия, реально влияющая на европейскую безопасность. Зампред Совбеза подчеркнул, что в американском документе страну впервые за много лет назвали участником диалога о стабильности, а не угрозой. «Примечательно, что речь об остановке расширения НАТО идет, а Украина в контексте не фигурирует вовсе. Стратегия рифмуется с тем, о чем мы говорим уже не один год: суверенитет государств необходимо уважать, безопасность должна быть общей. Теперь же форточка возможностей для диалога приоткрыта», — написал политик.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, США предлагают Европе стать в вопросах обороны самостоятельнее. И для России это двойной сигнал.

Есть риск, что европейцы будут наращивать военные возможности. Это окончательно похоронит экономику и потребует установления близких к диктаторским режимов.

Он напомнил, что такой печальный опыт у Европы есть: тот же Гитлер пришел к власти в Германии именно с милитаристскими лозунгами. Однако параллельно с этим ослабление финансовых вливаний со стороны США дает возможности для снижения напряженности в Евразии и ведения переговоров. «Потому что Россия — мировой игрок, с нами выгоднее сотрудничать конструктивно. <…> Стратегия — политическая декларация. Жесткие разногласия внутри американских и европейских элит продолжают разгораться, да и привычки тоже сильны», — напомнил политик.

Фото: РИА «Новости»

Как будет действовать Россия? Россия, подчеркнул Медведев, будет смотреть на конкретные шаги, а не на красивые слова. На готовность США и ЕС договариваться и обсуждать безопасность без ультиматумов.

«Не просто гарантировать безопасность полудохлой страны 404, а обеспечивать общеевропейскую безопасность? На это ответа в Стратегии нет. Поживем — увидим. Тем более что приход в Белый дом очередного оголтелого байдена быстро уничтожит на корню ростки великодержавного прагматизма нынешней команды MAGA», — заключил он.