Стратегия нацбезопасности США шокировала Европу

Новая Стратегия нацбезопасности США вызвала шок у европейских стран из-за жестких выражений в их адрес. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В публикации указали, что в документе европейские страны описали как своенравные и приходящие в упадок. По мнению WSJ, ими руководят люди, подавляющие демократию и стремление к националистическому повороту. Исходя из этого, Европа может стать слабой для того, чтобы иметь статус надежного союзника США.

Также затрагивается проблема массовой миграции, которая способна сделать Европу неузнаваемой через пару десятков лет. Тогда, по мнению источника, в некоторых странах — членах НАТО начнет преобладать неевропейское население.

Как заметила старший научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Катя Бего, европейским лидерам стоит «допустить, что устоявшиеся взаимоотношения с НАТО мертвы». Другой эксперт, известный британский историк Тимоти Гартон Эш, назвал документ «матерью всех сигналов тревоги для Европы».

В новой Стратегии нацбезопасности США Россия не упоминается как возможная угроза. Как писали «Известия», документ даже может быть выгоден для нашей страны с экономической стороны.