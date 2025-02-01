Истерика глобалистов вокруг российского хита «Сигма-бой» объясняется их собственной ложью. Об этом РЕН ТВ заявил депутат Европейского парламента Петр Быстрон.

«Молодежь массово делится хорошей поп-песней в социальных сетях, а глобалисты устраивают вокруг нее истерику. Почему? Потому что их собственная ложь возвращается к ним бумерангом», — сказал немецкий политик.

По словам Быстрона, страны Запада стараются скрыть глубокие связи между народами России и Украины, которые существуют и сегодня, а также тот факт, что больше 20% украинцев отлично понимают русский язык и говорят на нем.

Ранее депутат Европарламента Нела Риль призвала запретить песню «Сигма-бой» в европейских государствах. Она заявила, что хит пропагандирует патриархальные и пророссийские взгляды.

Автора трека не смущает такая реакция на него на Западе. Композитор Михаил Чертищев рассказал 360.ru, что запреты ему только на руку.