В Эстонии пригрозили застрелить «зеленых человечков» при пересечении границы

Если «зеленые человечки» пересекут границу Эстонии, то их застрелят. Об этом в интервью польскому изданию O2.pl заявил министр иностранных дел Маркус Цахкна.

«Таковы будут последствия. Тут нет никаких споров», — заявил он.

Министр добавил, что эстонцы внимательно наблюдают из Нарвы за тем, что происходит в Ивангороде.

Ранее Эстония обвинила троих российских пограничников в нарушении государственной границы. Стороны договорились обсудить ситуацию на уровне пограничных представителей.

При этом сами жители страны массово едут в Ленинградскую область на новогодние праздники, чтобы отметить вместе с друзьями и близкими из России. Однако таможенники не спешат выпускать их и порой удерживают на границе сутки и даже дольше.