Пограничники России и Эстонии рассмотрят ситуацию на границе

Ситуацию с якобы заходом российских пограничников на территорию Эстонии будут прорабатывать на уровне пограничных представителей двух стран. Об этом сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Таллине.

В дипмиссии подтвердили, что МИД Эстонии действительно вызывал временного поверенного в делах России Камрана Абилова.

«Исходим из того, что данная ситуация рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран», — отметили дипломаты.

Несколько дней назад эстонские власти обвинили трех российских пограничников в якобы пересечении границы на реке Нарва примерно на 20 минут.

В то же время жители Эстонии начали активно ехать в Россию на новогодние праздники. Однако эстонские таможенники не торопятся пропускать сограждан в соседнюю страну. Время ожидания на границе, по словам путешественников, может составлять до 30 часов.