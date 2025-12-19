Пограничники России и Эстонии рассмотрят ситуацию на границе
Ситуацию с якобы заходом российских пограничников на территорию Эстонии будут прорабатывать на уровне пограничных представителей двух стран. Об этом сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Таллине.
В дипмиссии подтвердили, что МИД Эстонии действительно вызывал временного поверенного в делах России Камрана Абилова.
«Исходим из того, что данная ситуация рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран», — отметили дипломаты.
Несколько дней назад эстонские власти обвинили трех российских пограничников в якобы пересечении границы на реке Нарва примерно на 20 минут.
В то же время жители Эстонии начали активно ехать в Россию на новогодние праздники. Однако эстонские таможенники не торопятся пропускать сограждан в соседнюю страну. Время ожидания на границе, по словам путешественников, может составлять до 30 часов.