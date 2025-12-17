Эстонцы часами стоят на границе, чтобы уехать в Россию на праздники

Жители Эстонии массово начали ехать в Россию на новогодние праздники. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, у пропускного пункта Нарва — Ивангород на границе выстроились огромные очереди из сотен человек. Эстонцы хотят приехать в Ленинградскую область, чтобы встретить с близкими и друзьями Рождество и новогодние праздники. Многие ради путешествия брали отпуск заранее.

Эстонские таможенники не торопятся пропускать сограждан на российскую территорию. Время ожидания на границе может составлять до 30 часов. Некоторые путешественники создали собственные списки и посменно греются в ближайших кафе и ТЦ.

Ранее онлайн-сервис «Островок» спрогнозировал увеличение на 5% туристического потока в Петербург на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом. По популярности среди путешественников город уступает только Москве. По информации сервиса, большинство туристов приезжают в Петербург в паре.