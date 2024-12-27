В Эстонии назвали «системной угрозой» обрыв кабелей в Балтийском море

Президент Карис: Эстония и НАТО примут меры после обрыва кабелей на Балтике

После повреждения кабелей в Балтийском море президент Эстонии Алар Карис заявил, что страна вместе с Финляндией и другими союзниками по НАТО примет меры для борьбы с этой «системной угрозой». Он этом он написал на своей странице в соцсети X .

«Повторяющиеся повреждения инфраструктуры Балтийского моря сигнализируют о системной угрозе, а не просто о случайностях. Эстония примет меры, чтобы противостоять этой угрозе, вместе с Финляндией и другими союзниками по НАТО», — написал он.

В среду, 25 декабря, произошла авария на линии электропередачи EstLink 2, соединяющей Финляндию и Эстонию. Причина неполадки до сих пор неизвестна.

По информации полиции Финляндии, в данный момент рассматривается возможность причастности иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. На момент аварии рядом с ним находились два корабля.

В тот же день задержали нефтяной танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. Расследование ведет финская полиция.

Ранее финский президент обвинил Россию в причастности к повреждению кабеля на Балтике. Политик призвал бороться с рисками, создаваемыми судами, принадлежащими российскому теневому флоту.