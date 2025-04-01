«Старый советский метод». В ЕС испугались ловушки Путина для Трампа

Российский лидер Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом может использовать старый советский, а затем и российский метод. Это станет ловушкой для президента США.

От результатов переговоров Путина и Трампа зависит не только судьба Украины, но и всей Европы. Отношения глав двух государств вызывают беспокойство в западном мире. Генерал Томаш Древняк в интервью изданию Fakt объяснил, какую карту разыграет президент России за столом переговоров.

«Он попытается потребовать сразу всего и много. Он может выдвинуть самые разные требования, выходящие за рамки украинского кейса, например, потребовать отвода натовских войск дальше на запад», — заявил военный.

Путин может использовать «старый советский метод» во время переговоров с Трампом. Древняк призвал Европу в таком случае «говорить своим твердым голосом».

«Никаких решений по Европе без Европы. Никаких опасений насчет того, что Трамп что-то скажет насчет Европы Путину или Путин что-то скажет о нас Трампу, быть не должно. Мы, в конце концов, должны стать равноправным партнером. Недопустимо, чтобы мы в Европе смирились с ситуацией, когда Путин с Трампом будут определять, что делать тем или иным европейским странам», — заявил генерал.

В заключение он добавил, что Европа, в отличие от Украины, на территории которой находится российская армия, «может сказать Путину решительное „нет“».

Ранее Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. Однако между сторонами присутствует недоброжелательность, подчеркнул президент США.