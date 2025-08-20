В ЕС готовят новые санкции на случай отказа Путина от трехсторонней встречи

Британия и ЕС готовят новые антироссийские санкции, которые введут, если Россия откажется от трехсторонней встречи президента Владимира Путина, его американского и украинского коллег Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил высокопоставленный правительственный источник газеты Telegraph .

«Великобритания и Европейский союз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с Зеленским и Трампом», — заявили журналисты.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее говорил, что во время телефонного разговора Путин и Трамп поддержали прямые консультации между российской и украинской делегациями. На фоне этого также обсуждали изучение возможности повышения уровня представителей России и Украины.

Ранее Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по урегулированию украинского кризиса. Президент не намерен долго ждать следующую встречу для диалога. Политик выступил за скорейшие новые контакты.