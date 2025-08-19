В Белом доме заявили, что подготовка к встрече Путина и Зеленского уже идет

Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп не заинтересован о длительном ожидании следующей встречи по урегулированию конфликта на Украине, он выступает за скорейшие новые контакты. Такое заявление сделала на  брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Он (Трамп — прим. ред.) хочет видеть завершение этой войны, и он высмеивает идеи с предложениями подождать еще месяц до следующей встречи. Президент хочет продвижения и прекращения этой войны в кратчайшие сроки», — заявила пресс-секретарь.

Левитт отметила, что подготовка двухсторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского уже идет.

Трамп заявил, что окончательное решение по вопросам урегулирования конфликта должны принять Путин и Зеленский.  По словам американского президента, лидеры двух держав должны встретиться и решить общие вопросы, по которым они не согласны.

