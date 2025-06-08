Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять от России тела солдат ВСУ и это вызывает сомнения в его мирных намерениях. Об этом РИА «Новости» заявил депутат египетского парламента Мустафа Бакри.

Египетский парламентарий отметил, что Россия проявила акт гуманности, когда решила передать Киеву погибших украинских военнослужащих.

«Отказ Зеленского вызывает недоумение и сомнение в его призывах к России и заявлениях о его стремлении к миру и встрече с российским президентом Владимиром Путиным», — сказал Бакри.

Он добавил, что мировая общественность видит, что глава киевского режима действует по указке Запада. Его не заботит стабильность на Украине. Поведение Зеленского лишь подтверждает, что процессы достижения мира уже не так эффективны, как были еще несколько дней назад.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал список опознанных тел бойцов ВСУ, которые Киев отказался забирать.

Председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук объяснил, что киевские коррупционеры уже присвоили миллиарды долларов, предназначавшиеся семьям погибших украинских солдат. Если забрать их тела у России, то их родственникам придется платить компенсации.