В Дубае при падении дронов пострадали 4 человека

В районе международного аэропорта Дубая упали два беспилотника. Пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба правительства эмирата.

По данным властей, двое граждан Ганы и один гражданин Бангладеш получили незначительные травмы, а житель Индии — травмы средней тяжести. Происшествие не повлияло на авиасообщение, аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Накануне в ОАЭ при ударе Ирана погибли шесть человек, еще 122 получили ранения разной степени тяжести. По Эмиратам ударили девять ракет, одна из которых упала в море, а из 35 запущенных беспилотников до территории страны долетели 26.

Атаки на Дубай ужаснули русскоязычное сообщество релокантов. Жить в мегаполисе стало небезопасно.

Несколько дней назад взрывы прогремели в 90-этажном небоскребе 23-Marina с роскошными квартирами и районе Аль-Барша, известном по огромному торговому центру Mall of the Emirates.