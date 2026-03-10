Русскоязычное сообщество в Дубае восприняло атаки Ирана на город с ужасом и возмущением. Релоканты не могут смириться с тем, что даже в богатом мегаполисе из восточной сказки теперь стало небезопасно.

Город роскошной жизни В Дубай переехало так много россиян, что его в шутку называют «Дубайском» и «третьей столицей» России. Чаще всего в ОАЭ в поисках красивой жизни улетали предприниматели и их пассии, эскортницы, бизнес-коучи и разного рода инфоцыгане. После 28 февраля жизнь этих людей перевернулась — ближневосточная страна перестала быть безопасным местом, а бизнес в «жемчужине Персидского залива» оказался под угрозой. Социальные сети теперь буквально переполнены постами авторов тренингов и курсов, моделей и риелторов, которые переживают за свою работу и деньги, а иногда — даже за жизнь. С 28 февраля они настойчиво утверждали, что Дубай находится под надежной защитой, и в городе все в порядке: бутики и рестораны продолжают работать, поэтому переживать не о чем.

Фото: РИА «Новости»

В попытке спасти образ своей dolce vita они посчитали важным аргументом заявление президента Ирана Махмуда Пезешкиана, который 7 марта извинился за удары и пообещал не атаковать соседние страны. Центр командования КСИР уточнил, что американские и израильские объекты продолжают считаться законными целями, даже если они располагаются на территории арабских стран. Живущие в ОАЭ адепты «успешного успеха» обратили внимание только на первую часть сообщения и поплатились за это. Произошел разрыв шаблона Уже вечером 7 марта Дубай начали сотрясать взрывы. Беспилотник влетел в 90-этажный небоскреб 23-Marina, где располагаются роскошные квартиры, дуплексы с бассейнами, тренажерные залы и спа-салоны. Релоканты назвали взрыв в высотке самым громким за все время эскалации. Также из-за налета БПЛА разгорелся пожар в районе Аль-Барша — символе роскошной жизни, известном благодаря огромному торговому центру Mall of the Emirates, элитным отелям и ресторанам.

Фото: РИА «Новости»

Живущие в Дубае россияне вместо фотографий элитных авто и модных нарядов начали писать гневные и испуганные посты. «Так вы же обещали остановиться», — отметил Вадим Т., занимающийся бизнесом в Дубае. Некоторые стали возмущаться, переходя на нецензурную брань. Часть россиян стали в красках описывать свои впечатления от атак. «Такой мощный был взрыв, мы были на 31 этаже, нас спустили на первый этаж из Attiko, это открытый бар рядом. Это самый сильный взрыв за последние дни, который я слышала», — рассказала «философ-консультант» Виктория Ч. Пользовательницу Kseniya возмутило, что оповещение не сработало даже на «Пальме» — искусственном острове Палм-Джумейра, ставшим магнитом для богачей со всего мира. «Скоро мы здесь с ума сойдем, в психов превратимся», — подчеркнула она.

Фото: IMAGO/Westlight / www.globallookpress.com

Многие облюбовавшие Дубай россияне не выдержали такого напряжения и покинули ОАЭ. Новым популярным пристанищем релокантов стал Бали. Местные жители уже обратили внимание на массовую миграцию эскортниц, которые бросили состоятельных ближневосточных кавалеров и решили переждать конфликт на пока что безопасном тропическом острове в Индонезии. Бегство коучей и моделей повеселило многих россиян, которые остались на родине, и даже породило множество мемов про «дубайскую войну». Некоторые набросились на экспатов с критикой и посоветовали им переезжать в прифронтовые районы вместо того, чтобы разъезжать на дорогих машинах и жить в небоскребах. Негатив идет и в адрес обычных туристов, которые просто хотели познакомиться с культурой другой страны и отдохнуть у моря. Хейта против россиян-путешественников в Сети так много, что возникает большой вопрос, почему критики так себя ведут — это зависть ли желание ударить побольнее? Важно отметить, что многие соотечественники застряли на Ближнем Востоке с детьми и не имеют возможности оплачивать проживание в отелях сверх уже забронированных дат. В соцсетях туристы искренне недоумевают, чем они так насолили комментаторам, что те готовы поливать их грязью за отдых в Дубае, хотя они не стремились покинуть родную страну, а просто приехали отдохнуть.