Минобороны ОАЭ заявило о шести погибших при воздушном ударе Ирана

Жертвами воздушного удара иранских военных по Объединенным Арабским Эмиратам стали шесть человек, включая иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что среди погибших оказались граждане Пакистана, Непала и Бангладеш.

Ранения легкой и средней степеней тяжести получили 122 человека, в том числе приехавшие из Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Индии и других стран.

В пресс-службе добавили, что иранские войска запустили девять баллистических ракет, одна из которых упала в море. Остальные перехватили средства противовоздушной обороны.

Кроме того, из 35 запущенных с территории Ирана беспилотников до Объединенных Арабских Эмиратов долетели только 26.

В минувший понедельник, 9 марта, Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов заявило о переходе страны в состояние обороны в ответ на ничем не спровоцированную агрессию Ирана.

В ведомстве подчеркнули, что удары по гражданским объектам привели к жертвам среди мирного населения.